TİHV: TBMM'ye getirilen güvenlik paketi geri çekilmeli

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Zaman Gazetesi’nin de içinde yer alan Samanyolu Yayın Grubuna Yönelik operasyonu kınadıklarını belirterek, hükümeti bir an önce basın ve ifade özgürlüğünün önünde engel teşkil eden yasa maddelerini kaldırmaya davet ettiler.

TİHV’den yapılan yazılı açıklama şöyle.

14 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Zaman Gazetesi’nin de içinde yer aldığı Samanyolu Yayın Grubuna yönelik bir operasyon başlatıldı. Yapılan baskınlar sonucu haklarında arama-yakalama kararı çıkarılan 31 kişiden 27’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Samanyolu Yayın Grubu’nun Başkanı Hidayet Karaca ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da bulunuyor. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi basın-yayın organlarının temsilcilerine ve emekçilerine yönelik iktidarlar tarafından yöneltilen tehditler, avukatların suçlamalara yönelik erişimlerinin ve müvekkilleriyle görüştürülmelerinin engellenmesi insan hakları kurumları açısından istisnası olmaksızın kabul edilemezdir.

31 kişinin gözaltına alınması sırasında 12.12.2014’te yürürlüğe giren “makul şüphe” gerekçesinin kullanılması kaygılarımızı arttırmaktadır.

Samanyolu Yayın Grubu'na yönelik operasyonu kınıyor ve hükümeti bir an önce basın ve ifade özgürlüğünün önünde engel teşkil eden yasa maddelerini kaldırmaya ve bugünlerde TBMM Genel Kurulu önüne getirilecek olan “Güvenlik Paketi” geri çekmeye davet ediyoruz.