TİHV: Son 4 yılda zırhlı araç çarpması sonucu 18 kişi öldü

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), son 4 yılda güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu 9’u çocuk ve 1’i engelli olmak üzere toplam 18 kişinin öldüğünü açıkladı. Çarpmalarda 14’ü çocuk olmak üzere 50 kişi de yaralandı.

TİHV, zırhlı araçların neden olduğu ölümleri yıllara göre raporladı. TİHV'in verilerine göre; 2018 yılında gerçekleşen 17 ayrı olayda, güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu 6’sı çocuk 31 kişi yaralandı. İkisi çocuk, 1’i engelli 7 kişi öldü. 2019 yılında ise 6 ayrı olayda, güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. 1’i çocuk 3 kişi öldü. 2020 yılında gerçekleşen 2 ayrı olayda, güvenlik güçlerine ait araçların çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, 2 çocuk öldü. 2021 yılında, güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu 9 ayrı olayda, 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. 6’sı çocuk 15 kişi yaralandı. Yani 2018-2021 yılları arasında 9’u çocuk olmak üzere en az 18 kişi güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu öldü. 14’ü çocuk, toplam 50 kişi ise yaralandı. (ANKA)