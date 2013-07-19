TİHV: Gezi’den dolayı 3 bin 653 kişi gözaltına alındı

Hülya Karabağlı/Ankara

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) verilerine göre, Türk Tabipler Birliği (TTB) 15 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 8 bin 163 kişinin yaralandığını veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere başvurduğunu belirtti. Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise, TİHV verilerine göre 3 bin 653’e yükseldi. Tutuklanan kişi sayısı ise, avukatların yaptıkları itirazlar sonucu verilen tahliye kararları sonrasında 126’ya indi. Tutuklamalara, “yasadışı örgüt yöneticisi veya üyesi olmak”, “halkı isyana teşvik etmek”, “kamu malına zarar vermek”, “silah ve mermi bulundurmak” veya “cami basmak” gerekçe gösterildi.

TİHV’in Gezi Parkı açıklaması şöyle:

Gezi Parkı projesine yönelik 28 Mayıs 2013’te başlayan ve polisin topluma yönelttiği şiddet nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin talep edildiği protestolara dönüşerek düzenlenen eylemler ve eylemlere yönelik müdahaleler ile adli soruşturmalar, daha önceden eylemlere katılmış kişilerin evlerine düzenlenen polis baskınları, iddianamelerin hazırlanması ve parklarda düzenlenen forumlarla devam ediyor.

11 bin kişi 155 kişi kimyasal gaza maruz kaldı

Eylemler nedeniyle TTB’ye göre 15 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 8163 kişi yaralanarak veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere başvurmuştur. TTB’nin web sayfası üzerinden düzenlediği ankete katılan 11 bin 155 kişi kimyasal silah/gösteri kontrol ajanlarına maruz kaldığını belirtmiştir. Maalesef eylemler nedeniyle gösterilere katılan 5 kişi ile bir polis yaşamını yitirmiştir. Ölümlerin ikisi doğrudan polisin saldırısı nedeniyle biri ise bilirkişi raporuna göre polis olduğu düşünülen faili meçhul sivil kişiler tarafından gerçekleşmiştir:

3 Haziran 2013 tarihinde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında 22 yaşındaki Abdullah Cömert hayatını kaybetti. Abdullah Cömert’in ön otopsi raporunda ise ateşli silahla öldürülmüş olma ihtimalinin bulunduğu bilgisi 5 Temmuz 2013’te ortaya çıktı.

Sarısülük’ün iddianamesi reddedildi

21 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş, 2 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde eylemcilerin arasından geçmeye çalışan bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Adana’da ise 5 Haziran 2013’te alt geçit köprüsünden düşen Komiser Mustafa Sarı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara’daki eylemlerde ortaya çıkan kamera kayıtları sonucu kimliği gizlenen bir polis memurunun silahından çıktığı ileri sürülen kurşunla ağır yaralanan Mehmet Ethem Sarısülük (26) adlı işçinin beyin ölümü 12 Haziran 2013’te gerçekleşti. Ethem Sarısülük’ü vurarak öldüren ve tutuksuz yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz’la ilgili 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Ankara Valiliği’nden izin alınmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

15 Haziran 2013’te İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde de yoğun gaz bombası kullanılması sonucu protesto eylemlerine katılan Zeynep Eryaşar (50) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ali İsmail Korkmaz’ı linç edenler

İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki protesto gösterilerisine katıldıktan sonra yolda kimliği hala belirlenemeyen kişilerce sopalarla dövülerek linç edilen Ali İsmail Korkmaz (19) bilinci kapalı halde bekletildiği hastanede 9 Temmuz 2013’te yaşamını yitirdi. Cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz 2013’te gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakılan S.K.’ye ilişkin karara savcılık itiraz etti.

Toplam 4 iddianamede 46 kişinin yargılanması talep edildi

Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise TİHV verilerine göre 3653’e yükselirken, tutuklanan kişi sayısı ise 19 Temmuz 2013’te itibariyle avukatların yaptıkları itirazlar sonucu verilen tahliye kararları sonrasında 126’ya inmiştir. Tutuklamalara “yasadışı örgüt yöneticisi veya üyesi olmak”, “halkı isyana teşvik etmek”, “kamu malına zarar vermek”, “silah ve mermi bulundurmak” veya “cami basmak” gerekçe olarak gösterilmiştir.

Eylemlerin ardından başlatılan soruşturmalar sonunda iddianameler hazırlanmaya başlandı. Şu ana kadar hazırlanan toplam 4 iddianamede 46 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle yargılanması talep edildi.