TİHV Başkanı Fincancı'ya Almanya'dan barış ödülü

Almanya'da verilen Hessen Barış Ödülü'ne bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı layık görüldü. Fincancı, ödülden dolayı hem onur duyduğunu hem de mahcubiyet yaşadığını söyledi.

Almanya'nın Hessen eyaleti tarafından verilen Hessen Barış Ödülü'ne bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı değer görüldü.

stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fincancı, Hessen Barış Ödülü’ne layık görülmesini DW Türkçe’ye şu sözlerle değerlendirdi:

"Hak ihlallerine gözünü kapatıyor"

Fincancı, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacı ile geçen hafta Ankara’da düzenlenen “Kötü muamelenin soruşturulmasındaki güçlükler ve ilgili paydaşların sorumlulukları” başlıklı toplantıyı da eleştirdi. Etkinliğe insan hakları mücadelesi için emek veren sivil toplum örgütlerinin davet edilmediğini belirten Fincancı, toplantıda işkence kelimesinin kullanımından dahi sakınıldığını söyledi.

Fincancı, toplantının Avrupa Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Dolayısıyla yalnızca Türkiye değil aslında Avrupa da gözünü kapatıyor Türkiye’deki hak ihlalllerine. Ben özellikle bunu da vurgulamak istiyorum doğrusu. Tabii bir tarafta gözünü kapayanlar varken, bir tarafta da bizim emeğimizi, mücadelemizi onurlandıran dostlarımız var. O nedenle hiç geri dönülmez bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

"Yargı ihlalerini görünür kılmalıyız"

“Türkiye’de zaten sorunlu olan yargı bağımsızlığının son dönemde artık hiç güven içermeyen bir ilişkiye dönüşmüş durumda olduğunu” ifade eden Fincancı, yargı bağımsızlığını sağlayacak, hak ihlalllerinin görünür olmasını başaracak adımlar atmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Ödül 28 Kasım'da teslim edilecek

Adını Sosyal Demokrat Partili eski bir eyalet başbakanından alan Albert Osswald Derneği’nin girişimiyle 1994’te verilmeye başlanan 25 bin Euro değerindeki Hessen Barış Ödülü’ne daha önce Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama, piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim ve Birleşmiş Milletler eski Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı Carla Del Ponte gibi isimler layık görülmüştü. Bu yılki ödülün sahibi olan Prof. Dr. Fincancı, 28 Kasım’da Wiesbaden’da düzenlecek törende ödülü bizzat teslim alacak.