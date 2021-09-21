TİHV: Altı ayda 1098 hak savunucusu gözaltına alındı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre, 6 aylık dönemde, 119’u kadın ve LGBTİ+ hakları savunucusu, 14’ü ise çevre hakları savunucusu olmak üzere toplam bin 98 hak savunucusu gözaltına alındı. 290 hak savunucusuna, katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşleri nedeniyle toplam 909 bin 598 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) insan hakları savunucularının karşı karşıya kaldığı baskı ve engellemelere ilişkin hazırladığı bilgi notunda Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin keyfi biçimde kısıtlandığı belirtildi. Bu keyfiliğe karşı çıkan insan hakları savunucularının gözaltılar, tutuklamalar, işkence ve soruşturmalar ile engellenmek istendiği vurgulandı.

729 günlük eylem ve etkinlik yasağı

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verileri esas alınarak hazırlanan bilgi notuna göre Türkiye’de 1 Mart 2021 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 19 il ve 3 ilçede toplam 729 günlük, bir ilçede ise süresiz eylem ve etkinlik yasağı getirildi. 23’ü kadın ve LGBTİ+ hakları, 21’i sendikal haklar ve 11’i çevre hakları konulu olmak üzere 124 eylem ve etkinliğe müdahale edildi. 21 etkinlik engellendi. 2 ilçede toplam 80 köyde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

20’den fazla avukat, 87 kadın ve LGBTİ+ hakları savunucusu ve 7 çevre aktivisti dahil olmak üzere, toplam 338 kişinin yargılandığı 55 duruşma yapıldı. Aynı dönemde, 107 hak savunucusu çeşitli adli kontrol tedbirlerine mahkûm edilirken, 33 hak savunucusu ise tutuklandı.

Barolara LGBTİ+ savunması nedeniyle soruşturma açıldı

Bilgi notunda, yargı kararları da mercek altına alındı. Buna göre, 2021 Mart-Ağustos döneminde İzmir Barosu ve Diyarbakır Barosu yönetimlerine LGBTİ+ haklarına dair yaptıkları açıklamalardan dolayı soruşturma açıldı. 18’i avukat 26 hak savunucusu hakkında soruşturma başlatıldı.