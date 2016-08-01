TİHV 30-31 Temmuz İnsan Hakları Raporu

Türkiye İnsan Hakları Vakfı 30 – 31 Temmuz hak ihlalleri raporunu yayımladı. Rapor, Güneydoğu’daki oprerasyonlar, 15 Temmuz darbe girişimi ve genel ülke geneli hal ihlallerini kapsıyor.

Raporda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Temmuz 2016’da yaptığı açıklamaya dayanarak, darbe girişiminin ardından 18 bin 699 kişinin gözaltına alındığı, 10 bin 137 kişinin tutuklandığı, 49 bin 211 kişinin de pasaportunun iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Güneydoğu’da operasyonlar

- Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde 28 Temmuz 2016’da askeri konvoyun geçişi esnasında meydana gelen patlama sonucu 2 asker yaralandı.

- Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Köyü yakınlarında 29 Temmuz 2016’da askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 sivil yaralandı.

- Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Dawoşê Köyü yakınlarında 29 Temmuz 2016’da, arama tarama faaliyeti yapan askeri birliğe düzenlenen saldırı sonucu 8 asker öldü, en az 25 asker de yaralandı.

- Şırnak’ın Cizre ilçesinde 29 Temmuz 2016’da Cudi Dağı eteklerindeki Hisar Tank Taburu’na düzenlenen saldırı sonucu 1 asker ağır yaralandı.

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 30 Temmuz 2016’da Tepe Jandarma Karakolu’na düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 asker yaralandı.

- Bitlis’te 30 Temmuz 2016’da Diyarbakır yolu üzerindeki Karınca Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı sonucu 1 asker yaralandı.

- Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 30 Temmuz 2016’da operasyona çıkan Topçam Jandarma Karakolu’na bağlı birliğe düzenlenen saldırı sonucu 3 asker öldü, 2 asker de yaralandı.

- Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Şapatan Köyü’nün İncesu Mezrası yakınlarında 31 Temmuz 2016’da çıkan çatışma sonucu 1 asker öldü, 6 asker de yaralandı.

Şırnak’ta faili meçhul cinayet

Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Nur Mahallesi’nde Doğan Dal (25) adlı kişi 31 Temmuz 2016’da kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

İstanbul’da polis bir yolcuyu darp etti

İstanbul’da 30 Temmuz 2016’da Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu’nda üstünün ikinci kez aranmasına tepki gösteren ve görevli polisten daha sakin olmasını isteyen adı öğrenilemeyen bir erkek, polis ekibi tarafından darp edilerek bir depoya götürüldü. Söz konusu kişiye ne olduğu öğrenilemedi.

Gülen’e ait kitaplar yasaklandı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini yönettiği belirtilen Fethullah Gülen’e ait toplam 672 kitap, CD, DVD Nöbetçi ve diğer elektronik materyallerin basımı, dağıtımı ve satışı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 29 Temmuz 2016’da “söz konusu yayınlarla yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle yasaklandı.

Sosyal medya paylaşımlarından yargılanıyor

Gazeteci Ali Barış Kurt “yazıları ve sosyal medya mesajları” gerekçe gösterilerek dava açıldığı 29 Temmuz 2016’da öğrenildi. “Yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kurt’un 22 Kasım 2016’da yargılanmaya başlamasına karar verdi.

Darbe girişimiyle ilişkilendirilen gözaltılar ve tutuklamalar

Çeşitli kentlerde gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul’a getirilen 47 gazeteciden Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural ve Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nazlı Ilıcak, Bayram Kaya, Haşim Söylemez, Seyit Kılıç, Emre Soncan, Cuma Ulus, Büşra Erdal, Habip Güler, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin, Erkan Acar, Ali Akkuş, Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Azmi Kalyoncu ve Hüseyin Aydın adlı 23’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 29 Temmuz ve 30 Temmuz 2016’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kararnameler

Kendilerine Yurtta Sulh Konseyi adını veren askeri cuntanın 15 Temmuz 2016’da yapmak istediği askeri darbenin sonuçsuz kalmasının ardından darbecilere ve darbe girişiminin esas öğelerinden olan Fethullah Gülen Cemaati’nin TSK’deki, bürokrasideki ve sivil toplumdaki yapılanmasına yönelik alınmaya başlanan önlemler devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname adlı 3 Nolu KHK’yi 31 Temmuz 2016’da açıkladı.

KHK ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu ve Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredildi.

1389 askeri personel da TSK’den ihraç edildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

Kararnameye göre; Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Temmuz 2016’da yaptığı açıklamayla darbe girişiminin ardından 18 bin 699 kişinin gözaltına alındığını, 10 bin 137 kişinin tutuklandığını, 49 bin 211 kişinin pasaportunun iptal edildiğini söyledi.

Gözaltılar ve tutuklamalar

İstanbul’da 31 Temmuz 2016’da ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri, “Devrimci Gençlik İnisiyatifi üyesi oldukları” iddiasıyla 1’i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde gözaltına alınan Recep Ber sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek 29 Temmuz 2016’da “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2016’da kimlik kontrolü yapan özel harekât ekipleri 7 kişiyi gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı.

Şırnak’ta kent girişindeki yol kontrolünde gözaltına alınan Şırnak Belediyesi çalışanı Celal Kaplan, 31 Temmuz 2016’da çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.