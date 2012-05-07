TİHV: 2012'nin ilk dört ayında 124 kişi işkence gördüğü için başvurdu

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır olmak üzere 5 kentte bulunan merkezlerine işkence gördüğü iddiasıyla 2012'nin yalnızca ilk dört ayında 124 kişi başvurdu. Cumhuriyet gazetesinden Hülya Keskin'in haberine göre 1990'dan bu yana ise TİHV'e işkenceye maruz kaldığı için toplam 13 bin 93 kişi şikâyette bulundu. TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise "İstanbul'dan adli gözaltılar nedeniyle yaşananlardan kaynaklı başvurular arttı. Ayrıca vakfımıza şikâyette bulunan mültecilerin sayısı da arttı" diye konuştu.

Türkiye'de başta yaşam hakkı, işkence yasağı, düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleri, gereken yasal önlemler alınmadığı için hala devam ediyor. TİHV'in ülkede bulunan 5 temsilciliğine 2012'nin yalnızca 4 ayında yapılan başvrular işkencenin sistematik olarak halen her yerde devam ettiğini gösteriyor. 2012'de 124 kişi işkenceye maruz kaldığı için vakfa başvurdu, söz konusu başvuruların 44'ü 2012'de işkence gördüklerini belirtti. TİHV'in 1990'dan bu yana 13 bin 93 kişi işkenceye maruz kaldığı gerekçesiyle şikâyette bulundu.

'Öğrenciler başvuruda bulunmuyor'

Polis şiddetine maruz kalan kesimler arasında öğrencilerin ağırlıkta olduğunu, ancak öğrencilerin genellikle başvuru yapmadıklarına dikkat çeken Fincancı, "Öğrencileri bir basın açıklaması ya da eyleme katıldıkları zaman polis müdahalesinin olacağını düşünüyorlar" dedi. "En çok Kürtler ve öğrenciler işkenceye maruz kalıyor" diyen Fincancı, son dönemde özellikle İstanbul'da mültecilere yönelik işkence ve kötü muamelenin de arttığını vurguladı. İşkencenin önlenmesi için görünür kılınması gerektiğini vurgulayan Fincancı, "İşkenceye maruz kalan kişinin bir sorumluluğu var, şikâyette bulunmalı" diye konuştu.