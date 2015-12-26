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"Güneydoğu'daki operasyonlarda dört ayda 124 sivil öldürüldü"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı: En az 15 kişi kendi evlerinin sınırları içerisindeyken yaşamlarının yitirdi

26 Aralık 2015 19:26

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 16 Ağustos - 25 Aralık arasında çıkma yasağının uygulandığı yedi ildeki resmi yasak süresi boyunca 124 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Sadece son iki hafta boyunca 41 sivilin öldürüldüğünü açıklayan TİHV raporunda göre "En az 15 kişi kendi evlerinin sınırları içerisindeyken, açılan ateş veya tanklardan atılan top mermilerinin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamlarını yitirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Zete’nin haberine göre TİHV’in sivil ölümlerine dair açıklaması şöyle:

“16 Ağustos 2015 tarihinden bu yana başta Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkâri olmak üzere toplam 7 ildeki, en az 17 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen 56 süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleşmiştir. Bu yasaklar süresince insanların en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edilmiş olup TİHV Dokümantasyon Merkezi verilerine göre en az 124 sivil sadece resmi sokağa çıkma yasağı ilanı olan zaman dilimleri içerisinde bu bölgelerde yaşamlarını yitirmiştir.

11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır’ın (17 saatlik bir aranın ardından yeniden) Sur ve Mardin’in Dargeçit ve ardından 14 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre, Silopi ve yine Mardin’in Nusaybin (24 Aralık itibariyle sona erdirilmiştir) ilçelerinde ilan edilen ve bugün hâlâ sürmekte olan sokağa çıkma yasaklarında ise; yani son 2 hafta içerisinde, 41 sivil öldürülmüş (7’si çocuk, 1’i ateşli silahla vurulma sonucu anne karnında ölüm ve 8’i kadın) ve en az 41 sivil yaralanmıştır (14’ü çocuk, 8’i kadın).

Tanıklarca beyan edilen ölüm biçimlerine göre ise en az 15 kişi kendi evlerinin sınırları içerisindeyken, açılan ateş veya tanklardan atılan top mermilerinin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamlarını yitirmiştir.”

 

 

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