Tigray'da çatışmalar sürüyor: Binlerce Etiyopyalı sığınmacı, kuzey sınırından Sudan'a geçti

T24 Dış Haberler

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ulusal ve bölgesel güçler arasındaki çatışmanın büyük bir insani krize yola açabileceği konusundaki endişeler artarken, binlerce sığınmacı ülkenin kuzey sınırından Sudan'a geçti.

Son iki günde 8 bin Etiyopyalının sınırı geçtiği düşünülüyor. Yardım personeline göre iki haftadır devam eden çatışmalar sona ermezse yüz binlerce kişi daha evini terk etmek durumunda kalacak.

Etiyopya Başbakanı Abay Ahmed, yerel yetkilileri bir ordu kampına saldırmakla suçladıktan sonra geçen hafta Tigray'a yönelik askeri operasyonların başlaması için emir verdi. Bölgede güç sahibi olan Tigray Halkın Özgürleşme Cephesi, böyle bir saldırı yapılmadığını ve Başbakan'ın operasyonu meşrulaştırmak için hikaye uydurduğunu savunuyor.

Sudanlı yetkililer, ülkeye geçen sığınmacıların çok zor bir yolculuk yaptıklarını ve aç olduklarını ifade etti. Ülkeye geçenler arasında çatışmalarda yaralananlar da olduğu bildirildi.