Tiger Woods golfü bıraktı

T24 - Dünyanın en iyi golfçüsü Tiger Woods, ailesine daha fazla vakit ayırmak için golfü bıraktığını açıkladı.



33 yaşındaki ünlü golfçü Tiger Woods son günlerde özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle süresiz olarak golfa ara verdiğini açıkladı.

Woods’un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre ‘belirsiz bir süre’ golften uzak kalacağı için üzgün olduğunu fakat ailesine vakit ayırmaya karar verdiğni bildirdi.

Dünyanın en iyi golfçüsü olarak gösterilen Woods geçtiğimiz günlerde olayların kendisi ve ailesine büyük zarar verdiğini, bu nedenle bu şekilde bir karar aldığını söyledi.

Golfçünün en büyük sponsoru olan Nike, sporcuya desteğinin halen devam ettiğini ve yaptıkları anlşmada bir sorun olmadığını açıkladı.

Woods, ayrıca internet sitesinde ciddi olarak üzgün olduğunu ve kamuoyunun affına sığındığını söyledi. Woods’un açıklması şu şekilde devam etti:

“Bütün hayranlarımdan, iş ortaklarımdan, arkdaşlarımdan ve sporcu dostlarımdan anlayış bekliyorum. Ailemin ve benim zamana ihtiyacımız var ve bu şekilde kendimize geleceğiz. Bir süredir ruhsal bir arayış içersindeydim, şimdi ise benim için en önemli şey daha iyi bir eş ve daha iyi bir baba olmak.”

Woods, Woods Vakfı'nın işleriyle de bir süre ilgilenmeyeceğini bildirdi.

Tiger Woods 1997 yılında henüz 21 yaşındayken ilk golf şampiyonası kazanarak dünya çapında şöhret sahibi olmuştu. Woods‘un gelmiş geçmiş en büyük golfçü Jack Nicklaus’un golf turu kazanma rekorunu kırmasına sadece 4 galibiyet kalmıştı.