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Spor

Tiger Woods golfe dönüyor

ABD’li golfçü sakatlığı yüzünden 3 yılda 4 kez ameliyat geçirmişti

17 Ekim 2017 16:47

Kronikleşen sırt ağrıları nedeniyle son yıllarda golfe ara vermek zorunda kalan ve son 3 yılda 4 kez ameliyet geçiren Tiger Woods’un menajeri Mark Steinberg,  41 yaşındaki golfçünün iyileştiğini ve döneceğini söyledi.

Tiger Woods’un zor dönemi atlattığını belirten Steinberg,’’ Doktorların son raporlarına göre, Tiger artık golfe dönebilir. İhtiyacı olan güce yeniden kavuştu. Yarışlara katılma sürecine yavaş adımlarla başlayacak ve gereken de bu. Fakat o bir an önce sahalara dönmek istiyor’’ diye konuştu.

Kariyerinde büyük turnuvalarda 14 şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Woods, son kupasını 2013 yılında kaldırmıştı.

Son yıllarda kendini denemek amacıyla katıldığı turnuvaları sırtındaki kronik ağrılar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalan ABD’li golfçü, dünya sıralamasında zirveden ilk 1000’nin altına kadar düşmüştü.

Woods, 29 mayıs tarihinde alkollü araç kullandığı için gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti.

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