Tigana'dan sert eleştiri



Beşiktaş'ta Ertuğrul Sağlam'dan önce Beşiktaş'ı çalıştıran Jean Tigana, dün istifasını açıklayan genç çalıştırıcıya sahip çıktı, Siyah-Beyazlı kulübün yöneticilerini eleştirdi.



Ertuğrul Sağlam'ın yeni kuşağın en iyi temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Fransız teknik adam, "Ertuğrul Sağlam'ın gidişine çok üzüldüm. Ertuğrul gerçekten de yeni kuşağın en iyi antrenörlerinden biridir. Ayrıca karakter olarak da son derece düzgün, beyefendi bir insandı. Beşiktaş'ta da son derece başarılıydı. Takımın ligde mağlubiyeti olmadığı gibi şampiyonluğun da en büyük adaylarından biriyken istifaya zorlanması çok saçma. Böyle bir şey olamaz. Bunun altında başka şeyler aramak lazım." diye konuştu.



Uzun süre görev yaptığı için Beşiktaş kulübünü çok iyi tanıdığını söyleyen Jean Tigana, son derece ilginç tespitler yaptı. Siyah-Beyazlı kulübün içinde iki tane büyük sorun olduğuna dikkat çeken Fransız teknik adam, "Birincisi; Sinan Engin o kulüpte olduğu sürece Beşiktaş'ta hiçbir teknik adamın başarılı olma şansı yok. Engin, Beşiktaş için bir kanserdir. Kesilip atılmadığı sürece kulüpte sıkıntılar devam eder. İkinci konu da; Beşiktaş camiasını yakından takip eden iki tane de satılık muhabir var. Onlar yönetimin istediği şeyleri yazarlar. Bazen futbolcuların bazen teknik direktörün aleyhlerine yazı yazmak için direktif alırlar. Bu art niyetli insanlar gitmeden Beşiktaş'ın başarılı olma ihtimali hiçbir zaman yok." açıklamasında bulundu.



Ertuğrul Sağlam'dan önce bir buçuk yıl Beşiktaş'ı çalıştıran ve bu süreçte iki Türkiye Kupası bir de Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Jean Tigana kendisinin de benzer sorunlar yaşadığını sözlerine ekledi.



Şampiyonluğa gittikleri bir dönemde medyada aleyhlerine garip haberler çıktığını vurgulayan Tigana, "Tam şampiyonluğa giderken bizi engellediler. Beşiktaş'ın rakipleri dışarıda değil içeridedir. Beşiktaş camiasının artık bunu anlaması ve gerekeni yapması gerekmektedir. Bugün Ertuğrul Sağlam'ın başına gelenler daha önce de Rıza Çalımbay'ın ve benim başıma gelmişti. Bu mantalite ile bu takıma gönül veren milyonlarca insanın mutlu olma şansı ellerinden alınıyor. Tek suçlu antrenör değildir. Hele hele Ertuğrul Sağlam hiç değildir. Bu yönetimle Del Bosque başarısızdı, Rıza Çalımbay başarısızdı, Jean Tigana başarısızdı, Ertuğrul Sağlam başarısızdı. Peki bu yönetim ve mantalite başarılı mı? Yazık oldu. Önceki antrenörlere olduğu gibi Ertuğrul Sağlam'a ve Beşiktaş camiasına yazık oldu." diyerek sözlerini tamamladı.



