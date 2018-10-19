T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ticari taksi ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ticari taksiyle çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

19 Ekim 2018 03:17

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ticari taksiyle çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Cengiz G. (54) yönetimindeki 16 T 5516 plakalı ticari taksi, Nabeel Waseeh Mahdı Alsandeaf\'ın (59) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü Alsandeaf ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılan Alsandeaf\'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnın İnegölKazaMahallesiWaseeh Mahdı AlsandeafKazadaAlsandeafDevlet Hastanesi Acil ServisiKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24