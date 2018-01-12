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Ekonomi

Ticari süt işletmelerinin süt üretimi bir yılda yüzde 9.7 arttı

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Ticari süt işletmeleri tarafından Kasım ayında üretilen süt miktarı 146 bin 74 ton olarak kaydedilirken, yıllık bazda yüzde 9

12 Ocak 2018 14:54

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Ticari süt işletmeleri tarafından Kasım ayında üretilen süt miktarı 146 bin 74 ton olarak kaydedilirken, yıllık bazda yüzde 9.7 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında inek peyniri üretimi yıllık bazda yüzde 6.3 artışla 55 bin 40 tona, karışık tür sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise yüzde 72.3 artışla 736 tona çıktı.
Yoğurt üretimi yıllık yüzde 2.3 artışla 92 bin 191 ton, ayran üretimi ise yüzde 2.5 artışla 57 bin 567 tona yükseldi.
Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütünün yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise yüzde 3.3 olarak belirlendi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 arttı.

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