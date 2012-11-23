Ticari mevduata devlet güvencesi geliyor

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül ticari mevduatın devlet güvencesi altına alınmasıyla ilgili çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığını söyledi.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, ticari mevduatın da devlet güvencesi altına alınması ile ilgili çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığını belirterek, yeni yasama döneminde bu konuda yasal düzenleme yapılacağını söyledi.

Vatan gazetesine açıklama yapan Gül, tasarruf mevduatına verilen 50,000 TL'lik güvencenin yanı sıra ticari mevduatlara dadevlet güvencesi geleceğini belirterek şöyle konuştu:

"AB ülkelerinin tamamında ticari mevduat güvence kapsamında. AB uyum süreci kapsamında ticari mevduatın da güvence kapsamına alınması gerekiyordu. Bununla ilgili talebimizi ilettik, yeniyasama döneminde bununla ilgili yasal düzenleme yapılacak."

Gül'ün verdiği bilgilere göre ticari mevduata ilk etaptatasarruf mevduatı gibi 50,000 liraya kadar güvence verilecek.

Karar özellikle esnaf ve KOBİ'leri yakından ilgilendiriyor.