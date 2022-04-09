Ticari kredilerde keskin artış

TL cinsi ticari kredilerde 2022’nin ilk üç ayında artış 340 milyar TL. Bu rakam 2021’in aynı döneminde 33 milyar TL’ydi. Fark 10 kattan fazla. 340 milyar TL’lik TL ticari kredi hacmindeki artışın 144 milyar TL’si kamu bankalarından, yaklaşık 196 milyar TL’lik kısmıysa yerli özel ve yabancı bankaların.

Kredi büyümesinde kamu bankalarına geçen ay aktarılan sermaye transferi etkili.