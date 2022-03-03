Ticari hesaplara TMSF güvencesi getirilecek

AKP'nin önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceği yasa teklifi kapsamında esnaf ve KOBİ'lerin bankalardaki ticari hesaplarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi getirilmesi planlanıyor.

Bankalardaki mevduatlar için şu anda sadece gerçek kişiler için güvence veriliyor. Bankanın batması halinde vatandaşın mevduatının 200 bin liraya kadar olan bölümü sigortalanıyor yani devlet tarafından ödeniyor.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre teklif ile güvencenin kapsamı genişletilecek. Bankalardaki ticari hesapların da 200 bin liraya kadar olan bölümü güvence altına alınacak. Bundan özellikle KOBİ'ler ile esnaf yararlanacak. Yapılacak düzenleme kapsamında 300 milyar lira civarında ticari mevduat güvence altına alınmış olacak.