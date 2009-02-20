Ticari gezi için AB vizesi almaya gerek yok

ATT Başkanı Kolat: Vizenin kalkması söz konusu değil

Almanya'da CAT Nakliyecilik firmasının sahibi olan Osman Çat, İstanbul-Berlin hattında yük taşıyan TIR şoförleri için vize alma zorunluluğu nedeniyle yaşadığı sorunlar üzerine dava açmaya karar verdi. Osman Çat, 1995'te firmasında görevli TIR şoförleri Mehmet Soysal ve Halil İbrahim Savatlı adına, kendilerinden alınan vizenin kanunsuz olduğu gerekçesiyle Berlin Eyalet Mahkemesi'ne dava açtı.Mahkeme, TIR şoförü Mehmet Soysal'ın 2007 yılında Berlin Eyalet Mahkemesine başvurarak vize uygulamasının iptalini istemesiyle ilgili olarak Alman yargısına gönderdiği kararda, Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan "23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokolün 41'inci maddesi, yürürlüğe girdiği tarihte vize yükümlülüğü olmadığı için, Türkiye'de kurulu şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarına hizmet sunumu için AB üyesi ülkelere girişlerinde vize şartı getirilemeyeceği şeklinde yorumlanmalıdır" görüşünü benimsedi.Berlin mahkemesi, Avrupa Adalet Divanından, Katma Protokolün 41'inci maddesinin, uluslararası bir şirkette TIR sürücüsü olarak çalışan Türk vatandaşlarından Alman makamlarının Schengen vizesi talep edilmesiyle bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda görüş istemişti.Alman yargısı, ayrıca Lüksemburg'daki AB mahkemesinden, bu ilk soruda "vize şartı aranmaz" görüşünü benimsemesi halinde, bunun Türk vatandaşlarının Almanya'ya girişlerinde vize muafiyeti anlamına gelip gelmeyeceğini açıklığa kavuşturmasını talep etmişti.