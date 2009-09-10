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Ekonomi

Ticari bölgenin ihracat bağları koptu

100 milyar dolarlık ihracata sahip İstanbul'da büyük sanayicilerin yer aldığı ticari bölgede iş ortamı insanlık ayıbını ortaya koydu.

10 Eylül 2009 03:00

100 milyar dolarlık ihracatasahip  İstanbul'da büyük sanayicilerin yer aldığı ticari bölgede iş ortamı insanlık ayıbını ortaya koydu.

Önümüzdeki yıl Avrupa Kültür Başkenti olacak İstanbul’da yoğun yağış nedeniyle pek çok araç su altında kaldı, iş yerleri kullanılamaz hale geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, 90 milyon dolar civarında bir ticari zararın oluştuğunu dile getirirken, Zurich Sigorta Genel Müdürü Ertuğrul Bul, tahmini 100-150 milyon dolarlık hasarın olduğunu belirtti. Hasarlı araçlar, binalar ve yıkılan köprülerle maliyetin artacağı dile getiriliyor.

Şirketler etkilendi

Sel faciası, şirketleri de olumsuz etkiledi. Bazı oteller ve iş yerleri ile Aras Cargo’nun Silivri’deki deposu suların altında kalırken, Abdürrahim Albayrak’ın sahibi olduğu Altur’da bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

100 araç hasarlı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden (UND) yapılan açıklamaya göre İkitelli ve Bağcılar bölgesinde yaşanan sel felaketleri nedeniyle 1 sürücü yaşamını yitirdi; UND’nin 100’den fazla aracı hasar görürken 23 araca ise ulaşılamadı. Su altında kalan araç sayısı 20 oldu. Selde zarar gören araçlarla ilgili olarak Yapı ve Kredi Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Selim Fenercioğlu, kaskoların yüzde 95’inde sel teminatı olduğunu vurguladı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, bölgedeki ticari hasarın 80- 90 milyon dolar olduğunu söyledi. Güneşli’de bin 506, Mahmutbey’de 928, İkitelli’de 711, Sefaköy’de bin 715, Halkalı’da ise 814 İTO üyesi firma bulunduğunu belirten Yalçıntaş, bu firmaların bulunduğu yerlerin sel felaketinden en fazla etkilenen alanlar olduğunu kaydetti. Dağılımda tekstil sektörünün ağırlığı oluşturduğunu, hava alanına yakın bölge olması nedeniyle antrepo, gümrükleme ve depolama  hizmetleri veren firmaların da çok olduğunu belirten Yalçıntaş, söz konusu sektörlerin yaşanan sel felaketinden ciddi anlamda etkilenebileceğini ifade etti. Sel nedeniyle Vodafone’un İkitelli’deki merkezi de hasar gördü, cep telefonlarıyla görüşme yapılamadı. Vodafone’un internet sitesi de gün boyu çalışmadı.

Silivri’deki depo su altında kaldı

Aras Kargo’nun Silivri’deki eposunun su altında kaldığını dile getiren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras, gönderilerin bir kısmının kurtarılıp başka bir depoya aktarıldığını kaydetti. Deponun 120 metrekarelik bir alanda hizmet verdiğini dile getiren Aras, şunları söyledi: “Hadımköy’deki depomuz da zor durumda. Sular dışarıda, içeriden destek yapıyoruz. Henüz zararın ne olduğunu bilmiyoruz.” Aras Cargo’nun başka şubelerinde sorun bulunmazken İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki beş‘10 milyon TL kaybımız var’Altur İcra Kurulu Başkanı Abdürrahim Albayrak zararlarının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. İkitelli’deki binaları sular altında kalan Albayrak, şöyle konuştu: “Geçen hafta 2010 model Volkswagen marka 200 araç almıştık. Hepsini kiralamıştık ama teslimatı bugün (dün) yapacaktık. Hepsi sular altında kaldı. Bodrumlardaki su boşaltılmadı; en büyük endişem bekçilerimizin bodrumda sular altında kalıp can vermesi. Sadece araçlar değil tüm bilgisayar sistemleri, önemli evraklar da sular altında kaldı.

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