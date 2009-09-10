Ticari bölgenin ihracat bağları koptu

Şirketler etkilendi

Sel faciası, şirketleri de olumsuz etkiledi. Bazı oteller ve iş yerleri ile Aras Cargo’nun Silivri’deki deposu suların altında kalırken, Abdürrahim Albayrak’ın sahibi olduğu Altur’da bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

100 araç hasarlı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden (UND) yapılan açıklamaya göre İkitelli ve Bağcılar bölgesinde yaşanan sel felaketleri nedeniyle 1 sürücü yaşamını yitirdi; UND’nin 100’den fazla aracı hasar görürken 23 araca ise ulaşılamadı. Su altında kalan araç sayısı 20 oldu. Selde zarar gören araçlarla ilgili olarak Yapı ve Kredi Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Selim Fenercioğlu, kaskoların yüzde 95’inde sel teminatı olduğunu vurguladı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, bölgedeki ticari hasarın 80- 90 milyon dolar olduğunu söyledi. Güneşli’de bin 506, Mahmutbey’de 928, İkitelli’de 711, Sefaköy’de bin 715, Halkalı’da ise 814 İTO ü yesi firma bulunduğunu belirten Yalçıntaş, bu firmaların bulunduğu yerlerin sel felaketinden en fazla etkilenen alanlar olduğunu kaydetti. Dağılımda tekstil sektörünün ağırlığı oluşturduğunu, hava alanına yakın bölge olması nedeniyle antrepo, gümrükleme ve depolama hizmetleri veren firmaların da çok olduğunu belirten Y alçıntaş, söz konusu sektörlerin yaşanan sel felaketinden ciddi anlamda etkilenebileceğini ifade etti. Sel nedeniyle Vodafone’un İkitelli’deki merkezi de hasar gördü, cep telefonlarıyla görüşme yapılamadı. Vodafone’un i nternet sitesi de gün boyu çalışmadı.



Silivri’deki depo su altında kaldı