Ticari bölgenin ihracat bağları koptu

artacağı dile getiriliyor.
Şirketler etkilendi
Sel faciası, şirketleri de olumsuz etkiledi. Bazı oteller ve iş yerleri ile Aras Cargo’nun Silivri’deki deposu suların altında kalırken, Abdürrahim Albayrak’ın sahibi olduğu Altur’da bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
100 araç hasarlı
Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden (UND) yapılan açıklamaya göre İkitelli ve Bağcılar bölgesinde yaşanan sel felaketleri nedeniyle 1 sürücü yaşamını yitirdi; UND’nin 100’den fazla aracı hasar görürken 23 araca ise ulaşılamadı. Su altında kalan araç sayısı 20 oldu. Selde zarar gören araçlarla ilgili olarak Yapı ve Kredi Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Selim Fenercioğlu, kaskoların yüzde 95’inde sel teminatı olduğunu vurguladı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, bölgedeki ticari hasarın 80- 90 milyon dolar olduğunu söyledi. Güneşli’de bin 506, Mahmutbey’de 928, İkitelli’de 711, Sefaköy’de bin 715, Halkalı’da ise 814 İTO üyesi firma bulunduğunu belirten Yalçıntaş, bu firmaların bulunduğu yerlerin sel felaketinden en fazla etkilenen alanlar olduğunu kaydetti. Dağılımda tekstil sektörünün ağırlığı oluşturduğunu, hava alanına yakın bölge olması nedeniyle antrepo, gümrükleme ve depolama hizmetleri veren firmaların da çok olduğunu belirten Yalçıntaş, söz konusu sektörlerin yaşanan sel felaketinden ciddi anlamda etkilenebileceğini ifade etti. Sel nedeniyle Vodafone’un İkitelli’deki merkezi de hasar gördü, cep telefonlarıyla görüşme yapılamadı. Vodafone’un internet sitesi de gün boyu çalışmadı.
Aras
Kargo’nun Silivri’deki eposunun su altında kaldığını dile getiren
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras, gönderilerin bir kısmının
kurtarılıp başka bir depoya aktarıldığını kaydetti. Deponun 120
metrekarelik bir alanda hizmet verdiğini dile getiren Aras, şunları
söyledi: “Hadımköy’deki depomuz da zor durumda. Sular dışarıda,
içeriden destek yapıyoruz. Henüz zararın ne olduğunu bilmiyoruz.” Aras
Cargo’nun başka şubelerinde sorun bulunmazken İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki beş‘10 milyon TL kaybımız var’Altur
İcra Kurulu Başkanı Abdürrahim Albayrak zararlarının 10 milyon liranın
üzerinde olduğunu söyledi. İkitelli’deki binaları sular altında kalan
Albayrak, şöyle konuştu: “Geçen hafta 2010 model Volkswagen marka 200
araç almıştık. Hepsini kiralamıştık ama teslimatı bugün (dün)
yapacaktık. Hepsi sular altında kaldı. Bodrumlardaki su boşaltılmadı;
en büyük endişem bekçilerimizin bodrumda sular altında kalıp can
vermesi. Sadece araçlar değil tüm bilgisayar sistemleri, önemli
evraklar da sular altında kaldı.
Silivri’deki depo su altında kaldı