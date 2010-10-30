-''TİCARİ ARAÇLARIN MUAYENE SÜRELERİ UZATILSIN'' ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclisi, ticari araçlarda muayene sürelerinin uzatılmasını istedi. TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi, Odalar Birliği'nin İstanbul'daki hizmet binasında toplandı. toplantıda tek tekerlekli ticari araçların muayene sürelerinin bir yıldan, iki yıla çıkarılması istendi. Toplantıda sektördeki nitelikli ticari eleman sayısının yetersizliği vurgulanırken, sektör temsilcileri, hazırlanacak ilgili projelerin bu açıkları kapatabileceğini dile getirdi. Sektörün güncel ve acil sorunlarının ve bu sorunların çözümü ile ilgili önerilerin görüşüldüğü meclis toplantısında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü bünyesinde bugüne kadar bir şube müdürlüğü tarafından takip edilen sektör ile ilgili işlemlerin, bundan böyle bir daire başkanlığı tarafından takip edileceği bildirildi. Sektör temsilcileri bu değişikliği memnuniyetle karşıladıklarını, ancak sektör ile ilgili işlemlerin müsteşarlık veya bir genel müdürlük tarafından takip edilmesinin daha doğru olacağını vurguladı. -EYLEM PLANI ÖNERİLDİ- Toplantıda ayrıca, sektör ile ilgili girişimlerin belirlenmesi amacıyla TOBB önderliğinde Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) ortaklaşa bir eylem planı oluşturması önerildi. İkinci el araçlarda, sertifikalı araç satışını gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan meclis üyeleri, ikinci elde, aracın kilometre kayıtlarının trafik tescil müdürlüklerinden alınabileceği hatırlatmasında bulundular. -ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN YARARLARI ELE ALINDI- Meclis üyesi İbrahim Aybar, diğer meclis üyelerine elektrikli araçlar ile ilgili bilgi verirken, küresel ısınma ve çevreye karşı duyarlılık için elektrik motorlu araçların önemine değindi. Karbondioksit salınımını önlemek adına, bir araç için harcanması gereken paranın 17 bin avro olduğunu açıklayan Aybar, 2020 yılında dünyada 5 milyon aracın elektrikle çalışacağını kaydetti. Aybar, bu konuda, en kısa zamanda vergiyle ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.