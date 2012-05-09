Ticari araçların, binek oto olarak kullanımına inceleme!

Başbakan Yardımcısı Babacan, bazı alanlarda vergi indirimi yapılacağını açıkladı. Bugün bir değişiklik olmadığını belirten Babacan, “Önümüzdeki birkaç sene içinde bu düzenlemeler yapılacak” dedi. Babacan, hafif ticari araçların binek otomobil gibi kullanılmasını incelediklerini söyledi.

Babacan, Türkiye'nin çok önemli bir siyasi sürece girdiğini belirterek, "Türkiye'de demokrasinin gücü, halkın iradesine bağlı. Bu da uzun vadeli istikrarı vurguluyor. Türkiye'nin, hükümetin siyasi iradesi ne zaman nerede neyin gerekli olduğuna göre yönlendiriliyor. Temel hakların uygulanması, hukukun üstünlüğü çok önemli.''

Ali Babacan, Mecliste bir takım reformlar bulunduğunu belirterek, ''Yeni emeklilik planı söz konusu. Hükümetin ortak ödeme sistemi devreye girecek. Sermaye piyasaları için yeni reform var. Birkaç hafta içinde bununla ilgili yeni bir tasarı Meclis'e gönderilecek'' dedi.

Babacan, Türkiye'de bütçe açıkları ve kamu borçlarının düşük olduğunu belirterek, ''Dolayısıyla vergilerin Türkiye'de düşük seviyede kalmasını bekliyoruz. Hatta seçilen bazı alanlarda, sektörlerde bütçemiz e lverdikçe vergi oranlarını aşağı çekmeye çalışacağız. Bazı alanları öncelikli olarak belirledik. Önümüzdeki birkaç sene içinde bu düzenlemeler yapılacak'' diye konuştu.

Vergide bugün için yeni bir şey yok

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Babacan, vergi konusunda bugün için kesinlikle yeni bir değerlendirmenin söz konusu olmadığını, mevcut vergi oranlarının aynen devam ettiğini, ilerideki değerlendirmelerde farklı gelişmeler olduğunda açıklayacaklarını kaydetti. Babacan, akaryakıt vergileriyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını söyledi.

S&P 2-3 yıl geriden geliyor

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin görünümü düşürmesini değerlendiren Babacan, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği karara gereğinden fazla ağırlık vermemiz bir fayda getirmez. Kredi derecelendirme kuruluşları arkadan geliyor. Eskiden önden giderlerdi. Görünümün düşürülmesinin piyasalardaki etkisi de sıfır. Yeni bir şey söylemiyor. Kredi kuruluşları artık 2-3 yıl geriden gelmeye başladı.

Hafif ticari, binek gibi kullanılıyor

Hafif ticari araçların binek otomobil gibi kullanıldığını belirten Babacan, "Bunu inceliyoruz, sektörün tümüne bakıp gerekirse vergide adım atarız. Verilmiş bir karar yok" dedi.