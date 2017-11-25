Ticari aracın çamurluğunda tehlikeli yolculuk

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin, hafif ticari aracın arkasında çamurluk üzerinde yolculuk yaptığı anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Bağlık Mahallesi, Sakindere Sokak\'ta seyir halindeki hafif ticari aracın arkasında çamurluk üzerinde yolculuk yapan kişiyi gören, bir başka aracın sürücüsü cep telefonuna sarıldı. Sürücü, o ilginç anları saniye saniye kayda aldı.

Görüntüde, sokakta rampa çıkan ticari aracın çamurluğuna basıp elleriyle üst taraftan tutunan kişinin, güçlükle dengesini sağladığı görüldü. Ticari araç, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında arka çamurluğundaki kişiyle yola devam etti.

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