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Ticari araç yoldan uçtu: 3 yaralı

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yoldan çıktı

13 Ekim 2017 13:57

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yoldan çıktı. Yaklaşık 7 metreden düşen araçtaki 3 kişi, yaralandı.
Kaza, Bıçkıatik Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücü Aytekin Gülmez\'in kontrolünden çıkan 60 RC 275 plakalı hafif ticari araç, yoldan aşağı uçtu. Yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağı düşen aracın içinde Aytekin-Züleyha Gülmez çiftiyle 2,5 yaşındaki oğulları Muhammet Ali Gülmez sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ve çevrediklerin yardımıyla 3 kişi, araçtan çıkarıldı. Yaralanan Gülmez çifti ve oğulları, yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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