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Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Ramazan ÇETİN / KALE (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

12 Şubat 2018 01:35

Ramazan ÇETİN / KALE (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Kale İlçesi\'nde, hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2\'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Habibler Mahallesi Kavşağı\'nda meydana geldi. İsmail Çıralı (26) yönetimindeki 20 ES 704 plakalı hafif ticari araç, Muğla istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmail Çıralı ile araçta yolcu konumunda bulunan Ramazan Efe, Gürkan Tekin, Selvin Efe, Görkem Tekin, Ganibe Girdal ve Yaşar Kandil yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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