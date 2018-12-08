'Ticari arabuluculuk' dönemi başlıyor

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan kanunla alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle birlikte 1 Ocak 2018'de işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculukta yeni dönem başlıyor.

Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda da arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Uygulama, 1 Ocak 2019'da başlayacak.

Ülke genelinde görev yapan 9 bin 410 arabulucu, 1 Ocak 2019'dan itibaren belirlenen ticari uyuşmazlıkların çözümü için çalışacak. Uygulamayla, yılda yaklaşık 200 bin alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlığın dava açılmadan arabuluculukla çözüme kavuşturulması bekleniyor.

İlk derece mahkemesinde 541, İstinaf ve Yargıtay süreçleriyle yaklaşık bin günde yargılamaları sona erdirilen ticari uyuşmazlıklar, en fazla 2 ayda sonuçlandırılacak.

Arabuluculuk süreci nasıl işleyecek?

Ticari uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuracak. Başvurular, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna, büroların bulunmadığı yerlerde de görevlendirilen yazı işleri müdürlüklerine yapılacak.

Görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmeye çağıracak. Arabuluculular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla 6 haftada sonuçlandıracak, bu süre zorunlu hallerde 2 hafta daha uzatılabilecek.

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.