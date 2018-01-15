Ticaretin kalbi İzmir'de attı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sektör Kurulları Komisyonu tarafından farklı bölgelerde gerçekleştirilen 2018 yılının ilk Bölgesel Ticaret Toplantısı düzenlendi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik\'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, TOKİ\'nin faaliyetleri de değerlendirildi.

Toplantıya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Bayram Şenocak, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, İTHİB-İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez ve birçok işadamı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, \"İzmir tarih boyunca en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Bugün de \'Ticaretimizi artırıyoruz\' temasıyla gerçekleştireceğimiz, Bölgesel Ticaret Toplantımız, işbirliği fırsatları oluşmasında ve bölgemize getireceği katkılar açısından çok önemlidir\" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise toplantılar sayesinde ülkenin ticaret potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirterek, \"Türkiye Türkiye\'den daha büyüktür\" dediklerini söyledi. Çalışmalarında ahlak ve vatan sevgisini temel aldıklarını dile getiren Kaan, MÜSİAD olarak yeni dönemde Afrika, Asya Pasifik ve Körfez bölgelerini hedef alacaklarını kaydetti. İzmir\'in doğal ve kültürel değerleri, ticaret hayatı, ekonomisi ile farklı bir kent olduğuna dikkat çeken Kaan, geçen yıl kente 742 bin turistin geldiğini hatırlattı. Büyük hedefler için çalıştıklarını, özellikle enerji, savunma, bilgi teknolojileri, gıda, tarım, hayvancılık sektörlerine önem verdiklerini anlatan Kaan, MÜSİAD\'ın, Türk iş adamlarının dünyadaki varlığını artırmayı, kalıcı işbirlikleri oluşturmayı amaçladığını belirtti. Kaan, MÜSİAD üyelerinin, Türkiye ekonomisinde 2017\'deki büyüme trendinin 2018 yılında da devam edeceğine inandığını söyledi. Son dönemde 1.5 milyon kişiye istihdam sağlandığını anlatan Kaan, \"İş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı istihdam paketine destek veriyoruz. İnşallah geçen sene verdiğimiz hedefle devam edeceğiz\" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise \"MÜSİAD iş dünyasında önemli bir misyonu üstlenmektedir, şu anda geldiği nokta ve üstlendiği görevle diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmaktadır. İzmir\'de gerçekleşen bu güzel organizasyon için de teşekkür ediyorum\" dedi.

TOKİ\'NİN FAALİYETLERİ

TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik de yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. TOKİ\'nin Türkiye genelinde 500 şantiyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü, bu şantiyelerde 1 milyon 500 bin kişinin çalıştığını ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de özellikle konut sektörü her geçen gün önemini artırmakta, daha nitelikli yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Konutu olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlara orta konut üretiyor ve uzun vadeli satış yapıyoruz. Sosyal ve güvenlik sorunlarının çözülmesi için bu önemli. Ülkemizin dört bir yanında kesintisiz biçimde konut üretimini sürdürüyoruz.\"

İKİLİ GÖRÜŞMELERLE İŞ FIRSATI

Toplantıya İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Uşak, Kocaeli, Adana, Aydın, Balıkesir, Tekirdağ, Hatay, Kayseri, Sakarya, Kütahya, Zonguldak, Mardin, Van, Rize ve çevre illerden çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı. Üye olmayan iş adamlarının da iştirak ettiği ve İzmir iş dünyasının da davetli olduğu toplantıda stant açan firmalar, yüzlerce girişimciyle iş bağlantısı kurma imkânı buldu. 150 MÜSİAD üyesinin mini stant açtığı fuar organizasyonunda üyelerle Irak, Katar, Ürdün ve Özbekistan\'dan gelen yurt dışı alım heyetleri ve yüzlerce iş insanı yüz yüze görüşüp yeni iş bağlantıları kurma fırsatını yakaladı.



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