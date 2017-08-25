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Ekonomi

Ticaret ve hizmet sektörlerinin ciroları yükseldi

İstanbul, 25 Ağustos (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin ticaret ve hizmet endekslerine göre ticaret ve hizmet ciro endeksi, ilk çeyreğe göre yüzde 2

25 Ağustos 2017 14:20

İstanbul, 25 Ağustos (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin ticaret ve hizmet endekslerine göre ticaret ve hizmet ciro endeksi, ilk çeyreğe göre yüzde 2.2; 2016 yılı 2. Çeyreğine göre yüzde 13.5 arttı.
TÜİK, 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin ticaret ve hizmet endekslerini açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.5 arttı.
Ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam yüzde 0.1 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 azaldı.
Ticaret ve hizmet sektörlerinde mesai saati yüzde 0.6 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.1 azaldı.
Ticaret ve hizmet sektörlerinde brüt ücret - maaş yüzde 3.3 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.6 arttı.

(Tablo ve grafikler)

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