Ticaret-siyaset ilişkisinde yeni boyut; sürekli ihale alan kişi belediye başkanıyla ortak, o da bakanla...

Kayseri’de “ticaret-siyaset” ilişkisi tartışma yaratacak bir boyuta taşındı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yaparken milletvekilliği için istifa eden ve sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki’nin selefi ile ticari ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Halef ile selef Kayseri büyükşehir belediye başkanlarının aynı şirkette ortaklıkları bulunduğu iddia edildi. Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığı devraldıktan sonra bir şirkette ortak olduğu ailenin başka bir sigorta şirketine belediyeden çok sayıda ihale vermiş. 2015-2018 yılları arasındaki 4 yılda Çelik’in ortağının şirketine 2 milyon TL’yi aşkın 4 ihale gitmiş.

Cumhuriyet'te Aykut Küçükkaya'nın haberi aynen şöyle:

ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., 30 Ekim 2014 tarihinde, Kayseri’de 54 bin TL sermayeli olarak kuruldu. Kurucuları; Mehmet Özhaseki (9 bin TL), kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki (9 bin TL), diğer kardeşi Ali Özhaseki (9 bin TL), Mustafa Çelik (9 bin TL), kardeşi Sabri Çelik (9 bin TL) ile Vedat Çavuşoğlu (5.400 TL) ve Fatih Şahin (3.600 TL) idi. Ortaklar sonraki genel kurullarda dönüşümlü olarak şirketin yönetimini devraldılar. 5 Kasım 2014 tarihinde, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin hissedar ve kurucu olduğu, ENTAR 1, ENTAR 2, ENTAR 3, ENTAR 4, ENTAR 5, ENTAR 6, ENTAR 7, ENTAR 8 Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. adlarında 8 şirket daha kuruldu. Haziran 2016’da ENTAR bu şirketlerdeki hisselerini diğer ortaklara devrederek ortaklıktan ayrıldı. 25 Ekim 2017’de yapılan son genel kurulda, Sabri Çelik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Özhaseki, Kayseri’de 23 Haziran 1998’den, genel seçimlerde milletvekili adayı olmak için istifa ettiği 10 Şubat 2015’e kadar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 24 Mayıs 2016’da kurulan 65. Hükümet’te Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Özhaseki, halen bu görevine devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı olan Mustafa Çelik ise Özhaseki’nin istifasından sonra, 15 Şubat 2015 tarihinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimlerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Başkan sigortaya almış

Özhaseki’nin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Çelik, başka bir şirkette ortağı olduğu sigorta şirketine ise ihale yağdırmış. Resmi kayıtlara göre Halit Sabaz, SABAZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin müdürü olarak gözüküyor. Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve kardeşlerinin ortak olduğu 3 şirket bulunuyor. Bu şirketler Biletal İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Aziziye Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İpek Bilgisayar Endüstri ve Ofis Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bu 3 şirkete de Halit Sabaz’ın kardeşi Salim Sabaz ortak. Bu şirket ilişkilerine rağmen, SABAZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan son dört yılda sigorta hizmeti alımı yaptı. İhalelerin toplamı 2 milyon TL’yi geçiyor.

İşte o ihaleler

İşte o ihalelerin yıllara göre tutarları, ihale dosya numaraları:

* 2018: 116 bin 890 TL (2018/84623).

* 2017: 233 bin 900 TL (2017/41734).

* 2016: 987 bin 998 TL (2016/491102).

* 2015: 835 bin 679 TL (2015/143731).

‘Peşkeş devam ediyor’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’daki arazilerin peşkeş çekilmeye devam ettiğini söyledi.

Gürsel Tekin dün partisinin Şişhane’deki İstanbul İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeyrek asırdır İstanbul’u yöneten bir siyasi anlayışın neticesinde İstanbul’da çok büyük sorunların biriktiğini söyleyen Gürsel Tekin,“1999’daki depremin ardından İstanbul’daki kamu arazileri deprem dönüşüm yerleri olarak ayarlandı. Buralar rançtılara peşkeş çekildi”dedi. Yanında getirdiği İstanbul haritası üzerinden konuşan Tekin şunları söyledi: “Yapılaşması en eski olan ilçelerden biri Bakırköy’dür. Bakırköy’de sahil dahil olmak üzere kamuya ait yeşil alanları ihalelere çıkardılar. Bunlardan biri Florya’daki Polis Okulu’dur. Şişli’de nefes alacak bir alan yok. Çok ciddi bir trafik var; otoparka ihtiyaç var. Küçükçekmece ve Avcılar’ın ortasındaki Marmara Üniversitesi’ne ait yeri ihaleye açtılar. Bu kez sadece İstanbul’a ihanet etmemişler, sayın Erdoğan’a da ihanet etmişler. Kendisinin ikametinin olduğu yerde (Üsküdar) bir öbek yer var. Burasını da imara açmışlar”diye konuştu.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret ettiğine ilişkin iddialar üzerine “Umarım ki doğru değildir. Bu doğruysa büyük bir felakettir” dedi.