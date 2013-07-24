'Ticaret Merkezleri' kurulacak

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk sanayisinin artık önemli bir dönüşüm yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Rekabetin şiddeti ve şartları değişti. Böylesi bir ortamda pazar kızışıyor. Burada sanayici ya defans yapacak ya da hücum yapacak. Bundan sonra sanayicinin hücumu benimsemesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

İhracatla ilgili yeni bir destek mekanizması üzerinde çalıştıklarını belirten Çağlayan, "Türkiye Ticaret Merkezleri" adıyla merkezler kuracaklarını bildirdi.

Gezi Parkı olayları ve çözüm süreci

Gezi Parkı olaylarına da değinen Çağlayan, söz konusu dönemde hiçbir siyasinin cesaret edemediği çözüm sürecini başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çözüm sürecine başlarken önümüze engeller çıkarılacağını biliyorduk. Türkiye'nin Türkü kadar, Kürdü, Alevisi, Lazı, Çerkezi, Arabı da bu ülkenin asli unsurları. Hiçkimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yok. Bugün Türkiye'nin bu mozağinin en güzel göstergesi Çanakkale Şehitliği'dir. Bu ülkenin istikrarı ve Cumhuriyetin kurulması için canını seve seve verenler Türktü, Kürttü, Araptı, Çerkezdi, Lazdı, Yörüktü, Aleviydi, Sünniydi. Hiçkimse etnik kökenine bakarak farklı muameleye maruz kalmadı. Keşke 15-20 yıl önce bunlar yapılsaydı da Türkiye binlerce şehit vermeseydi. Ben de bunları yapan başbakanın elini öpseydim."

"Bankacılık kesimi insaflı davranmalı"

Bankaların çok ciddi faiz dışı gelirleri bulunduğunun altını çizen Çağlayan, "Sıfır maliyetli işler için işlem maliyeti alıyorlar. Bankacılık kesimi de elini taşın altına koymalı, insaflı davranmalı. Hepimiz aynı gemideyiz" diye konuştu.

Bankacılık kesiminin yeni enstrumanlar ortaya koymasının önemine dikkati çeken Çağlayan, "Bankacılık sistemi KOBİ'lere özel bir kredi portföyü oluşturabilir. Bankalar vermiş oldukları kredilerin belli bir oranını KOBİ'lere kullandırmakla mükellef olabilir. Bunu yapacak olan BDDK ve ilgili kuruluşlardır. KOBİ'lere düşük faizlerle kredi sağlayacak olan bankaların maliyetlerinde iyileştirmeler yapılabilir" ifadelerini kullandı.