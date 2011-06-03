-TİCARET MAHKEMELERİNDE TEK HAKİM DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Ticaret mahkemeleri, 25 Temmuz'dan itibaren tek hakimle çalışacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 6110 sayılı Kanunla 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 5. maddesinin ikinci fıkrasının ''Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hakimlidir'' şeklinde değiştirildiği anımsatıldı. HSYK Birinci Dairesi, söz konusu değişikliği dikkate alarak, ticaret mahkemelerinin 25 Temmuz 2011 tarihinden itibaren tek hakimli olarak çalışmaya başlamasına, bu tarihe kadar ticaret mahkemelerinin heyet halinde çalışmasına devam etmesine oybirliği ile karar vermişti.