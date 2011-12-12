-Ticaret dengesi Türkiye lehine İZMİR (A.A) - 12.12.2011 - İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Moshe Kamhi, Türk ekonomisine büyük önem verdiklerini belirterek, ''Ticaret dengesi Türkiye lehinedir. Ticari ilişkimizin artmasını arzu ediyoruz'' dedi. Moshe Kamhi, Ege İhracatçı Birliklerini (EİB) ziyaret ederek, Başkan Mustafa Türkmenoğlu ve İzmir Tarım Grubu üyeleriyle görüştü. EİB Başkanı Mustafa Türkmenoğlu, Kamhi'yi kabulünde yaptığı konuşmada, Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştirdiğini ifade ederek, ''Ege Bölgesi'nin ihracat ürünlerinde nitelik açısından farklılaşma var. Türkiye'nin genel yapısından farklı özellik arz ediyor. İsrail ile bölgemiz arasında önemli dış ticaret var'' dedi. Türkmenoğlu, EİB'nin İsrail ve Türk firmalarının ortak üretimine aracı olduğunu, iki ülkenin firmalarını buluşturduklarını anlattı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Moshe Kamhi ise İzmir ziyareti sırasında seçkin işadamları ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu, iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını vurguladı. Ülkeler ve toplumlar arasındaki en önemli konunun ticari ilişkiler olduğunu söyleyen Kamhi, ''Türk ekonomisine büyük önem veriyoruz. Ticaret dengesi Türkiye lehinedir. Ticari ilişkimizin artmasını arzu ediyoruz'' diye konuştu. Kamhi, her sektördeki işbirliğini geliştirmek istediklerini, İsrail iş dünyasından muhatap arayanlara hizmet verebileceklerini dile getirdi.