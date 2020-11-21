T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından ‘kart aidatı dolandırıcılığına’ karşı uyarı

21 Kasım 2020 16:57

Ticaret Bakanlığı'nca, bakanlığın, kamu kurum ve kuruluşlarının adları ya da logoları kullanılarak kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı iddia edilen sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

ETİKETLER

ticaret bakanlığıkredi kartıkredi kartı aidatı ödeme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24