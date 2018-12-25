Ticaret Bakanlığı soru önergelerini 'geçiştiriyor'

Ticaret Bakanlığı, TBMM’de milletvekillerinden gelen yazılı soru önergelerini ya “başka bakanlıkların görev alanında” diyerek iade ediyor ya da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet sitesine yönlendiriyor.

Konkordato ilan eden firmalar, bireysel kredi borçları ile fabrika yangınlarına ilişkin önergelerin iade edildiği belirtilirken, ithalata dair bilgi isteyen önergeler için de TÜİK’in sitesini adres gösterildiği aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Bakanlık milletvekillerinin soru öenrgelerini 'geçiştiriyor'. TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop’un İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün önergesine verdiği yanıta göre, 14 Aralık 2018 itibarıyla Ticaret Bakanlığı’na yöneltilen toplam 154 önergeden süresi içinde cevaplananların sayısı 17. Süresi geçtikten sonra yanıtlananların sayısı ise 102. Yanıt verilmeyen önerge sayısı 22. İşlemde bulunan toplam 13 önerge var. Buna karşın bakanlığın önergelere verdiği yanıtlar da dikkat çekti. Önergeler yanıtlandı ancak bilgi verilmedi. Bunlardan bazıları şöyle:

-CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusu: “Bilgisayarlı tomografi cihazları, diş ve vücut için çeşitli tipte röntgen cihazları, göz hastalıklarıyla ilgili cihazlar, tansiyon aletleri, endoskopi cihazları, diyaliz makineleri ve ses dalgalarıyla çalışan cihazların ithalatı için 2017 yılında ne kadar ödeme yapılmıştır? Bu cihazlardan kaç adet ithal edilmiştir?”

Yanıt: İthalat verilerine TÜİK’in internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

-CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in sorusu: Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayılarında yaşanan artışların sebepleri nelerdir? Bu artışı ekonomik krize bağlayanların yorumlarına katılıyor musunuz?

Yanıt: Soru önergesi konusu itibarıyla Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmesi nedeniyle ekte iade edilmektedir.

-CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusu: 2017 ve 2018 yılı ekim sonu itibarıyla ülkemize ne kadar ithal ceviz, badem ve çerezlik ayçiçeği girişi olmuştur? Hangi ülkelerden alınmıştır? Ne kadar ödeme yapılmıştır?”

Yanıt: Bakanlığımız ve TÜİK Başkanlığı’nın ortaklaşa açıkladığı verilerin yer aldığı ‘www.tuik.gov.tr” adresinde ülke ve eşya bazında istenen bilgiler sorgulanarak temin edilmektedir.

- İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun sorusu: Konkordato talebinde bulunan firmaların tekrardan ticari faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bir çalışmanız var mıdır? Firmaların iflas eşiğine gelmemesi ve iflas eşiğinde olan firmaların domino etkisi gibi diğer firmaları etkilememesi için ne gibi tedbirler almaktasınız?”

Yanıt: Soru önergesi konusu itibarıyla Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmesi nedeniyle ekte iade edilmektedir.

-CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın sorusu: 2018 yılında kaç şirket konkordato ilan etmiştir? Bu şirketlerin toplam borcu ne kadardır?”

Yanıt: Soru önergesi konusu itibarıyla Adalet Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmesi nedeniyle ekte iade edilmektedir.

-İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün sorusu: “2017 ve 2018 yıllarında Türkiye genelinde kaç fabrikada yangın ve patlama gerçekleşti? Sigorta şirketleri ne kadar ödeme yaptı? Bu fabrikaların bir an önce üretime tekrar katkı sağlayabilmesi için bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?”

Yanıt: Soru önergesi konusu itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmesi nedeniyle ekte iade edilmektedir.

-CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in sorusu: “Özellikle iflas noktasına gelmiş ve OHAL döneminde iflasını açıklayamamış fabrikalarda, sigortadan para almak için basit arızalardan kaynaklı yangınların çıkarıldığı iddiası doğru mudur? Ekonomik sorunlardan kaynaklı son dönemde nakit sıkıntısı yaşayan, elindeki mal varlığını satsa dahi sigortadan alacağından daha azını kazanacağını düşünen fabrika sahiplerinin bu yola başvurduğu iddiası doğru mudur ”

Yanıt: Soru önergesi konusu itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmesi nedeniyle ekte iade edilmektedir.