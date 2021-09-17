Ticaret Bakanlığı: Sıfır araçta ÖTV indirimi uygulanmadığına dair 2 binden fazla şikayet geldi, müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; sıfır kilometre araç satışında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimin, bayilerce yansıtılmadığına yönelik 2 binin üzerinde şikayet alındı.

Açıklamada, 12 Ağustos 2021 tarihli ve 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Ancak sıfır kilometre araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak bakanlığımıza 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaşmıştır." denildi.

Açıklamaya göre şikayetleri incelemek için müfettişler görevlendirildi:

"Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."