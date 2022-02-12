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Ticaret Bakanlığı'ndan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı

Tüketiciler yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi gibi olasılıklara karşı uyarıldı

12 Şubat 2022 21:16

Ticaret Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle artan indirimli satış kampanyalarına karşı tüketicileri, mağduriyetler yaşamamaları için uyardı.

Uçan balonlara dikkat

Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü’nde uçan balonların satışında da artış görüldüğü kaydedilerek, "Bu dönemde yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklar gerçekleşebilmektedir. Söz konusu riskin bertaraf edilebilmesi amacıyla uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda; tüketicilerimizin uçan balon satılan yerlerde dolum yapılan gazın niteliğini öğrenmeleri ve sadece helyum gazı ile doldurulan uçan balonları satın almaları büyük önem arz etmektedir" denildi. 

Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, 'Alo 175' tüketici hattından bakanlığa ulaşabileceği vurgulandı. 

14 şubatticaretbakanlığıhediye
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