Ticaret Bakanlığı, kiralık araçlar için 9 yılda yaklaşık 6 milyon harcamış

Ticaret Bakanlığı'nın sadece kiralık araçlar için 9 yılda 5 milyon 815 bin lira harcadığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Bakanlığın, 2010 ve 2020 yılları arası kaç araç kiraladığını, hangi firmalardan aldığını ve ödenen bedelleri sordu.

CHP'li Tanrıkulu'nun önergesine yanıt veren Bakan Pekcan, "Bakanlığımız merkez teşkilatında genel bütçe kapsamında 2021-2020 yılları arasında toplam 240 adet (kümülatif) kiralık araç için 4.153.059,49 TL kiralama bedeli, 1.661.957,74 TL akaryakıt beledi ödemesi gerçekleştirmiştir" açıklaması yaptı.