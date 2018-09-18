Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketleri yönetmeliğini değiştirdi

Fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yerli üretim ayrıştırılacak. Ayrıca, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih de etiketin üzerinde yer alacak.

Ticaret Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne, üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işarete yer verilmesi şartı eklendi.

Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih de etikette bulunacak.

Yönetmelik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girecek.