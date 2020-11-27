Ticaret Bakanlığı e-ihale listesini açıkladı; araçların hepsi 100 bin TL'nin altında!

Ticaret Bakanlığı yoğun talebin olduğu e-ihale listesini yeniden açıkladı. Listedeki araçların tamamı 100 bin TL'nin altında. İşte açık artırma yöntemiyle satılan araçlar.



Ticaret Bakanlığı, gümrükte evrak eksikliğinden yakalanan ya da sahipleri tarafından gidecekleri ülkelere götürülmeyen araçları belirli periyotlarda satışa sunuyor.



Araç piyasasının yükselmesi ile uygun fiyata otomobil almak isteyenler, ihaleye katılarak piyasa değerinin çok altından araç sahibi olabiliyor.

2008 DACIA LOGAN/ İhale fiyatı: 37 bin TL

2006 HYUNDAI MATRIX/İhale fiyatı: 47.500 TL

2002 MERCEDES A 140/ İhale fiyatı: 87.000 TL

2004 OPEL ZAFİRA 2.0 TDI/ İhale fiyatı: 65.000 TL

2006 FORD FOCUS/ İhale fiyatı:73.000 TL

2004 VOLVO V70/ İhale fiyatı: 75.500 TL

2003 FORD FOCUS/ İhale fiyatı: 49.800 TL

2001 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI/ 45.400 TL

1998 PEUGEOT 406 COUPE 2.0/ 29.200 TL

2004 DODGE RAM VAN 2.5 CRD/ 68.200