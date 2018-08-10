Ticaret Bakanlığı: Bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump\'ın alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatı sonrası, \"ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır\" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, \'Türk Lirası\'nın dolar karşısındaki kaybı nedeniyle\' alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatı vermesinin ardından Ticaret Bakanlığı\'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, sosyal medya aracılığıyla ABD yönetimi tarafından yapılan duyuruda, Türkiye\'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 50\'ye çıkarılacağının açıklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Bilindiği üzere, ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD\'ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 0,7\'ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD\'den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.\"

\'ASIL KAYBEDEN İKİ ÜLKENİN ÜRETİCİLERİ, ÖZEL SEKTÖRLERİ VE İHRACATÇILARIDIR\'

\"ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır\" denilen açıklamada, \"ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır. Türkiye, kendi ticaret politikasını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı gibi, diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklemektedir. Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz. ABD, ülkemiz açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir ticaret ortağı olacaktır\" denildi.