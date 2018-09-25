Ticaret Bakanlığı açıkladı; güvensiz ürün sayısı 6 binden 45 bine çıktı

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün sayılarını açıkladı. 2017 yılında 6 bin 620 ürünün güvensiz olduğu tespit edilirken, bu rakam 2018 yılının ilk sekiz ayında 45 bin 824'e çıktı.

Bu artışın en büyük nedeninin 'kolay kazanç hırsı' olarak yorumlayan Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ucuz ve fiyat farkından dolayı bu ürünlere talep arttı. Bu nedenle de bu ürünlerin sayısı bu kadar arttı" dedi.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan ise güvensiz ürünlerde imitasyon takının ilk sırada yer aldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, “2018'in sekiz ayında 27 firmada 45 bin 824 üründe problem olduğunu belirledik. Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı yedi kat arttı” açıklamasında bulundu.

Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Kolay kazanç hırsı firmaları bu yöne itti. Ayrıca bu ürünler genellikle oyuncak kırtasiye ve ayakkabılarda tespit edildi. Vatandaş hem ucuz olduğundan hemde çocuğuna ‘yok’ diyemediğinden bu ürünlerin sayısı bu kadar arttı” dedi.

"Şikâyette bulunun"

Aydın Ağaoğlu, bu ürünlerin güvenilir olmadığından şüphelenen vatandaşların şikayette bulunmaları gerektiğini de belirtti.

Tekstilden kırtasiyeye, ayakkabıdan biberona, deterjandan diş fırçasına kadar pek çok ürünü incelediklerini anlatan Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2011 yılındaki düzenlemeyle ağır metaller, azo renklendiriciler, fitalatlar ve alev geciktiriciler denetlenirken 2017 yılında AB’nin tehlikeli kimyasallara düzenleme getiren tüzüğü Reach ile tam uyumlu hale geldik. Bugün ürünlerde 4 yerine tam 66 tehlikeli kimyasalı inceliyoruz. 2017 yılında toplam 54 firmanın 6 bin 620 ürününde güvensizlik tespit ettik. 2018'in 8 ayında 27 firmada 45 bin 824 üründe problem olduğunu belirledik. Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı 8 ayda 7 kat arttı. Bunun altında özellikle yeni kurulan ancak büyük miktarlarda ürün ithal eden firmaları takibe almamız yatıyor. Gelen ürünleri incelediğimizde insan sağlığı ve kullanım açısından güvensizlikler belirledik. İncelenen tehlikeli kimyasalların sayısının artması da bu rakamın zirveye çıkmasında bir diğer önemli etken oldu. Ayrıca 2017'nin tamamında 1 milyon 920 bin ürün incelenirken, 2018'in 8 ayında bu miktarın 3,5 milyona çıkması da güvensiz ürün sayısının 7 kata yükselmesinde etkili oldu. Güvensiz ürünlerde imitasyon takı ilk sırayı aldı. Burada bir konunun altını çizmekte yarar görüyorum. Özellikle yerli üretim olan tekstil ve hazır giyim ürünleri ile ayakkabılarda sorun yaşanmadığını gözlemledik.”

3 bin 598 kırtasiye malzemesi güvensiz çıktı

Bu yıl 19 ilde gerçekleştirilen okul dönemi denetimleri hakkında da bilgi veren Karaaslan, incelenen 115 bin 16 adet kırtasiye malzemesinden 3 bin 598’inin güvensiz bulunarak toplatıldığını anlattı.

Karaaslan, “Aynı dönemde denetlenen 9 bin 68 okul kıyafetinin tamamı temiz çıktı. İncelenen 2 bin 188 ayakkabıdan ise 23 adedinde güvensizlik tespit ettik” dedi.

2018’in 8 ayında 250 bin ürün bertaraf edildi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş de, kamu olarak Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) çerçevesinde ithal edilen tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı ürünlerini denetlediklerini anlattı.

İHKİB ve Ekoteks iş birliğiyle ürünlerde kanserojen boyar madde denetimi gibi denetimler yaptıklarını aktaran Türkeş, 2017 yılında denetim kapsamındaki ürünlerin toplam ithalat tutarının 12,9 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkeş, 2017'deki ithalat denetimlerinde 176 bin 835 ürünün bertaraf edildiğini buna karşın 2018'in 8 ayında bu sayının 250 bin 150'ye çıktığına dikkat çekti.