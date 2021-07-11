Ticaret Bakanlığı, 5 ülkeden gelen ürünlere ilişkin 'haksız rekabet' soruşturması açtı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 5 ayrı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre; Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış ve iç lastikler ile dış ve iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerleklerine (jantı hariç) yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir nihai gözen geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, 3 ülke menşeli önlem konusu ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Tayvan ve Vietnam menşeli motosikletlerde kullanılan söz konusu lastikler ve tekerleklere (jantlar hariç) yönelik de nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin ve Rusya menşeli "demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)" ürünü de nihai gözen geçirme soruşturması açılan ürünler arasında yer aldı.

Vietnam menşeli "Diğerleri" ve "Paslanmaz çelikten olanlar" şeklinde sınıflandırılan çelik borulara ilişkin dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.