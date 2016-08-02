Ticaret Bakanı Tüfenkci: Darbe girişiminin ekonomiye faturası 300 milyar lira

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk ekonomisine faturasının ilk belirlemelere göre 300 milyar lira olduğunu açıkladı. Tüfenkci, ayrıntılı hesaplamalarla bu rakamın artacağını da ekledi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Bakan Tüfenkci, bir grup gazeteciyle sohbetinde, piyasalarındarbe girişiminden nasıl etkilendiğini, ekonomi açısından sonuçlarını değerlendirdi. Piyasaların darbe girişimi sonrası iyi sınav verdiğini söyleyen Tüfenkci şunları söyledi:

“Millete teşekkür etmek lazım. Darbe başka ülkelerde olsa, bu piyasalar bir haftadan önce açılmazdı. Türkiye’de cuma günü darbe girişimi oldu. Pazartesi, bankalar, borsalar, ürün piyasaları, ticaret merkezleri açıldı. Faizler olağanüstü artmadı. Borsasınırlı düştü. Büyüme oranını ya da ihracat rakamlarını revize etme gereği yok. Millet sağlam durdu. Pazartesi gününden itibaren 10 milyar dolar bozduruldu ve bankaya yatırıldı. Bu da doların normal seyrinde gitmesine neden oldu. Yabancılar çok yüklü çıkışlar yapmadı.”

"Az bile söylüyorum"

"Yaptıkları ilk hesaplamalara göre, darbenin ekonomiye maliyetinin 300 milyar lira olduğunu kaydeden Tüfenkci, “Savaş uçakları, helikopterler, silahlar, bombalar, binalar; 300 milyar lira. Belki az bile söylüyorum, daha da artabilir. Tabi orta vadede tümmaliyet çıkacak. Örneğin, yurtdışından siparişler iptal oldu. Adamlar gelemedi. Çünkü darbeciler Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi görüntüsüne soktu. Sokaklarda tankların olduğu, Meclis'in bombalandığı görüntülerden sonra gelmiyorlar. Bütün bunların tüm maliyeti orta vadede çıkacak”diye konuştu.

"Turizmciler de haklı"

Tüfenkci, izinlerin iptali nedeniyle bazı turizm rezervasyonlarının iptal edilmek zorunda kaldığını da hatırlatarak şöyle konuştu:

“Turizm şirketlerinden vatandaşlara anlayış bekliyoruz. Onlar da zor bir dönem geçiyorlar biliyoruz. Ama, bu dönemde asil bir duruş sergileyen millete karşı onlardan da asil bir duruş sergilemelerini bekliyoruz. Sektör zor durumda, terör olayları, Rusya krizi, darbe girişimi. Biz de bakanlık olarak üstlerine gidersek nefes alacakları yeri kalmaz. İzin yasağı nedeniyle 1 milyon rezervasyon iptal edilmiş. Ama bundan sonra turizm de toparlayacak.”

"FETÖ’yü yurt dışına gidip anlatacağız"

Bakan Tüfenkci, yurtdışında tüm yaşananları anlatan bir tanıtım atağına geçeceklerini belirterek, “Bizim elimizde müthiş bir direniş öyküsü var. Bunu doğru kodlarla çok iyi anlatmamız lazım. Bunun için işadamları, sanatçılar, sporcular, siyasiler seferber olacak. Biz doğru bilgiye vereceğiz, onlar anlatacak. Bizim suratle bir organizasyona girmemiz lazım. TOBB, TESK gibi kurumları da kullanmamız lazım. FETÖ’yü çok iyi anlatmalıyız. FETÖ’nün nasıl bir terör örgütü olduğunu anlatacağız” dedi.

"Yarı tanrı gibi kabul ediyorlar"

Bakan Tüfenkci, “Sapkın bir dini inanışları var. Fetullah Gülen’i yarı tanrı kabul ediyorlar. Sapkın inançlarını bu millete enjekte etmek için bu darbeyi yaptılar. Otoriter bir yapı kurarak, zorla milleti dizayn etmek istediler. Beyinleri ele geçirilmiş insanlar bunlar. Hipnoz olmuşlar. Adam diyor ki ‘benim tek görevim kendimi gizlemek.’ Amaca ulaşmak için her şeyi yapar bunlar” yorumunu da yaptı.