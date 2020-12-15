Ticaret Bakanı Pekcan: Salgın sebebiyle küresel ekonomide şoklar yaşandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır. Bu olağanüstü durumda rekabet otoritelerinin, rekabet sorunlarını saptayabilmesi ve piyasaların olabildiğince etkin işleyişini sağlamak üzere çalışmaya devam etmesi özellikle önemlidir" dedi.

Bakan Pekcan, İstanbul Rekabet Forumu Toplantısı'na, video konferans yöntemiyle katıldı. Programa Bakan Pekcan’ın yanı sıra Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurumu yöneticileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Pekcan, forumun, farklı ülkelerdeki rekabet otoriteleri arasında fikir alışverişi imkanı sağlaması ve iyi uygulama örnekleri üzerinde paylaşımlarda bulunulması bakımından çok faydalı etkinlik olduğunu belirtti.

"Dijitalleşme hayatımızın birçok alanını iyi yönde değiştirdi"

Bakan Pekcan, forumun dijitalleşme, iş gücü piyasaları ve Covid-19 salgını sırasında rekabet uygulamaları konularını ele aldığını hatırlatarak, "Özellikle dijitalleşme konusu bugün, uluslararası ekonomi ve ticaret ortamını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Dijitalleşme, hayatımızın birçok alanını iyi yönde değiştirmiştir. Aynı zamanda, tartışmamız ve anlamamız gereken pek çok yeni meseleyi de beraberinde getirmiştir. Rekabet Kurumları da, düzenlenmesi ve çözümlenmesi gereken yeni alanlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede, dijitalleşmenin getirdikleri ve getirecekleri hakkında değerlendirmelerimize etraflıca devam etmeliyiz" dedi.

"Küresel ekonomide şoklar yaşandı"

Bakan Pekcan, forumun bir diğer odak noktası olan iş gücü piyasalarında rekabet, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve gelir eşitsizliklerinin ele alınması konularının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"İşgücü piyasalarında, şirketlerin artan pazar gücüne ilişkin tartışmalar, sadece antitröst açısından değil, vatandaşlarımızın refahı açısından da önemli tartışmalardır. Bu konuların yanı sıra, güncel uluslararası koşullar göz önünde bulundurulduğunda, mevcut salgının etkilerinin incelenmediği bir tartışma her haliyle eksik ve tutarsız bir tartışma olacaktır. Nitekim, salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep, hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır. Bu olağanüstü durumda rekabet otoritelerinin, rekabet sorunlarını saptayabilmesi ve piyasaların olabildiğince etkin işleyişini sağlamak üzere çalışmaya devam etmesi özellikle önemlidir."