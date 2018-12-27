Ticaret Bakanı Pekcan: İran'a yapılan her yaptırım en fazla Türkiye'yi etkiler

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İran’a yapılan her yaptırım en fazla Türkiye’yi etkiler" dedi. "Bizim enerji güvenliğimiz için çok önemli" diyen Bakan Pekcan, "Türkiye muafiyet verilen 8 ülkeden biri. Ama biz bu muafiyetin uzatılacağını düşünüyoruz" diye konutu.

Türkiye'nin ihracat rekoru kırdığını söyleyen Pekcan, "Ayakları yere basan politikalar üretmeye çalışıyoruz" dedi. Pekcan İran yaptırımlarında Türkiye'ye verilen 6 aylık muafiyet süresinin uzatılacağını düşündüğünü belirtti.

Bakan Pekcan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Son iki üş aydır ihracat rekoru kırdık. Kasım sonunda 168 milyar dolarla cumhuriyet rekorunu kırdık. Hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Bunda sonrası artı gelecek. İhracatın ithalatı karşılama oranında da güzel gidiyoruz. Yıl sonu beklentimiz yüzde 75 seviyelerinde.

“Ayakları yerebasan politikalar üretmeye çalışıyoruz"

Dış ticaret açığımızın da azalarak devam etmesini ümit ediyoruz. Bakanlık olarak hedefimiz ihracatı sürekli kılabilmek. Bu konuda çalışmalarımız var. Bizi en fazla etkileyecek olan Avrupa topluluğundaki büyüme yavaşlamasıdır. Yüzde 50’den fazla ihracatımızı AB’ye yapıyoruz. Her türlü olasılığı değerlendirmek zorundayız. İran ile ilgili alınan her karar Türkiye’yi ve bölgemizi ilgilendirir. Ayakları yere basan politikalar üretmeye çalışıyoruz.

Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika alternatif pazarlar. Türkmenistan’da Türk ihraç ürünleri fuarımızı açtık. Türkmenistan Orta Asya’ya açılan önemli bir pazar. Fuar da oldukça ilgi gördü. Hindistan, Asya’nın yükselen ekonomileri arasında. Bizim beklentimiz Hindistan’ın önümüzdeki 10 yıl içinde tarım ve yazılımda dünya lideri olması. Yükselen bir orta sınıfı var. İhracatçılarımız için güzel bir fırsat. Hindistanlı firmalarla iş birliği planlarımız var. İş birliğimizi bir fırsat olarak görüyoruz. Burası da onlar için iyi bir üretim üssü diye düşünüyoruz.

ABD ile ekonomik ilişkiler

Biz aslında siyasi gelişmelerden ticari ve ekonomik olarak etkilendik. Bu bir gerçek. Etkilenmemek için her zaman diyaloglarımızı açık tuttuk. Ama hemen hemen her ülkeye vergiler getirildi. Son zamanlarda yaptığımız gelişmelerle bu konuda olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Son üç ayda Dünya Ticaret Örgütü’nde iki tane dava kazandık demir çelik konusunda. Yaşanan gelişmelerin olumlu sinyaller verdiğini söyleyebilirim.

Türkiye İran ile sınır komşusu. İran’a yapılan her yaptırım en fazla Türkiye’yi etkiler. Bizim enerji güvenliğimiz için çok önemli. Türkiye muafiyet verilen 8 ülkeden biri. Ama biz bu muafiyetin uzatılacağını düşünüyoruz. İran küçülme trendine girdi. Bu da bizim ihracatımızı etkiledi. İran acil tüketim olarak bakmadığı ürünlere ithalat yasağı getirdi. Bu da bizi etkiledi. En az etkilenecek şekilde görüşmelerimiz devam ediyor.

979 firma konkordato dedi

Konkordato Adalet Bakanlığı’nın konusu. Devam eden bir süreç, rakamlar da değişiyor. Bu pazartesi itibari ile 979 firma olmuş. Konkordato ile ilgili yeni bir düzenleme var. Bundan böyle bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları sonucunda konkordato ilan edilebilecek. Hem alıcıyı hem de borçlu firmayı koruyan bir mekanizma olması yönünde ciddi bir çalışma yapıldı.