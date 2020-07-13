Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkârların kredileri yapılandırılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanları yapılandırdıklarını açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye genelinde TESKOMB çatısı altında bine yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkâra Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldığını kaydetti.

Pandeminin olumsuz etkilerinden ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin açıklandığını hatırlatan Pekcan, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli tedbirlerin alındığı ve bir çok desteğin yürürlüğe konulduğunu ifade etti.



“Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında da nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkârlara finansman imkan sağlamak amacıyla Halkbank tarafından “Esnaf Destek Paketi” adı altında “İşletme Kredisi” ve “Esnaf Kredi Kartı” uygulamalarının hayata geçirildiğini belirten Pekcan, ayrıca 24 Mart 2020 tarihli

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak üç ay ertelendiğini belirtti.



Takibe düşen krediler yapılandırılacak

Pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin salgının Türkiye’de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle değerlendirildiğini ve esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılarak, gelişmelerin yakından takip edildiğini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkânı getirilmesine yönelik de bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve

Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.”





