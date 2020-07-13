T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkârların kredileri yapılandırılacak

13 Temmuz 2020 11:34

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanları yapılandırdıklarını açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye genelinde TESKOMB çatısı altında  bine yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf  ve sanatkâra Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi  kullandırıldığını kaydetti.

Pandeminin olumsuz etkilerinden  ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin açıklandığını  hatırlatan Pekcan, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli  tedbirlerin alındığı ve bir çok desteğin yürürlüğe konulduğunu ifade etti.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında da nakit akışı  sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkârlara finansman imkan sağlamak  amacıyla Halkbank tarafından “Esnaf Destek Paketi” adı altında  “İşletme Kredisi” ve “Esnaf Kredi Kartı” uygulamalarının hayata  geçirildiğini belirten Pekcan, ayrıca 24 Mart 2020 tarihli
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan  kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak üç ay ertelendiğini belirtti.

Takibe düşen krediler yapılandırılacak
Pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin salgının Türkiye’de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle değerlendirildiğini ve  esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerin Ticaret Bakanlığı  koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılarak,  gelişmelerin yakından takip edildiğini anlatan Pekcan, şunları  kaydetti:

“Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe  düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkânı getirilmesine  yönelik de bir  beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB  tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden  yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma  yapılmıştır.  Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte  olanları yapılandırıyoruz.”


   

ETİKETLER

Ticaret BakanıRuhsar Pekcanyapılandırmaesnafsanatkârkredi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24