Ticaret Bakanı Pekcan: Destek kampanyasıyla 3 bin küçük işletme e-ticarete başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnaf birlik ve federasyon başkanlarının katılımıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Kurul toplantısına videokonferans yöntemiyle katıldı. Esnafın salgından en çok etkilenen kesimler arasında olduğunu bildiklerini dile getiren Pekcan, Pandemi döneminde Sanal Ticaret Akademisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, burada esnafa, girişimcilere KOBİ'lere ve profesyonel iş insanlarına yönelik her seviyede eğitimlerin olduğunu söyledi.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemini (ETBİS) de devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, "Elektronik Bilgi Platformunu, eticaret.gov.tr sitesini ön plana aldık. Burada da 'e-ticaret sitesi nasıl kurulur, e-ticaret nasıl yapılır' bunlarla ilgili gerçekten çok basit ifadelerle anlatımlar, eğitimler var. Hatta danışma hattına size özel, sorularınızı sorabilir, cevaplarınızı alabilirsiniz. İnşallah yakın zamanda esnafın daha fazla ihracatçı olabilmesi ve e-ticaret yapabilmesi için küresel bir firmamızla beraber sadece esnafa yönelik yeni bir program başlatacağız. Esnafımızın bu imkanlardan daha fazla yararlanması e-ticaret alanından daha fazla pay alabilmesi ve e-ihracat yapabilmesi bakanlığımızın hedefleri arasında." şeklinde konuştu.

3 bin küçük işletme e-ticarete başladı

Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının da esnaflara, KOBİ’lere ciddi oranda katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayla e-ticaret portalları 1.2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu kampanyadan 135 bin KOBİ’miz yararlandı, hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz de e-ticaret yapmaya başladı.

Amacımız, esnaf sanatkarımızın yerel işletme olmaktan çıkarak e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak.”