Ticaret Bakanı Pekcan'dan Koronavirüs fırsatçılarına denetim açıklaması: Hapis cezasına kadar yolu var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan fiyat artışları ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan açıklamasında, "81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen ürünlerle ilgili denetimlere başladık. Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bütün raflar dolu herhangi bir eksik yok" dedi.

"Firmalarımıza öncelikle iç piyasaya talep ölçüsünde gerekli malzemenin temin edilmesi konusunda bir kez daha sesleniyorum" diyerek uyarıda bulunan Bakan Pekcan, "Biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı. Öncelikle iç piyasaya bu tedariği yapmaları konusunda kendilerine bir kez daha sesleniyorum. İç piyasayı doyursunlar ihracat konusunda onların önünde her zamanki gibi lokomotif olmaya devam edeceğiz. Daha fazla geciktirip ne iç piyasada bu tedirginliği yaratsınlar ne de kendileri uluslararası pazarlarda pazar kaybetsinler" diye konuştu.

Bakan Pekcan internet üzerinden fahiş fiyatlara satılan makarna gibi ürünlerle ilgili olarak da, "Perakende marketlerde ne yapıyorsak internet sağlayıcıları için de aynı ceza geçerli. Herhangi bir istisnaları geçerli değil. Hapis cezasına kadar yolu var" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan şunları kaydetti:

"Gıda perakendecileri birliği de dün bir toplantı yaptılar, bir açıklamada bulundular. Herhangi bir ürünün stoğunda herhangi bir eksikliğimiz yok, artı personel eksikliğimizi de yok diyerek bunu açıkça belirttiler. Biz bugün 81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen maskelerle ilgili diğer sağlık malzemeleriyle, hem de gıdalarla ilgili denetimlere başladık. Aynı zamanda bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibariyle bütün raflar dolu ve gıda perakendecilerimizin de gıda fiyatları konusunda olağandışı herhangi bir artış yok. Ben kendilerine topluma vermiş oldukları bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum.

Biz bakanlık olarak maskelerle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Geçen hafta 13 firmanın ürünü denetim altına alınmış 9 ‘una ceza kesilmişti, ki bizim 10 katına kadar ceza kesme yetkimiz var. Haksız fiyat artışı mobil uygulamamıza yeterince şikâyet gelmiyor, kendimiz resen başlattık demiştim. Son iki günde 5 bin 170 şikâyet geldi. Hepsinin şikâyetlerine tek tek geri dönüş yapacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordine şekilde çalışıyoruz.

Bildiğiniz üzere maske ve bazı tıbbi teçhizatın ihracat izinlerini Sağlık Bakanlığı’nın ön iznine tabii tuttuk. Bizde 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışları doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda gereğini yapacağız.

"Biz bu cezalarla ilgili 95 yıllık tarihinde reklam kurulu ikinci kez olağanüstü toplanacak. Halkımız rahat olsun panik yapacak bir şey yok. Türkiye bu işi Salık Bakanlığımızın koordinasyonunda yönetiyor. "

