Ticaret Bakanı Pekcan'dan Koronavirüs açıklaması: Her türlü önlemi aldık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koronavirüs (Kovid-19) hakkında alınan önlemlere ilişkin, "Gümrüklerle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Kapılardaki kontrolümüz hat safhada, her türlü önlemi aldık. Bu İran'ın da beklediği bir şey değildi bizimde. Ama bizde halk sağlığını düşünerek böyle tedbirler aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarının yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gümrüklerde alınan tedbirlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Pekcan, İran'da hızla yayılan salgın sonrası bu ülkeye açılan gümrük kapılarının kapatılmasına karşın Nahçıvan üzerinden girişlerin olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Gümrüklerle ilgili her türlü tedbiri aldık. Gümrük ekiplerimizi kıyafetler ve maskelerle donattık. Dilucu dahil bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada. Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile birlikte hareket ediyoruz, sürekli iletişim halindeyiz. Kapılarla ilgili her türlü önlemi aldık, girişlere kesinlikle izin verilmiyor."

AB büyükelçileriyle "ürün çeşitlendirilmesi" müzakeresi

Çin'deki salgın nedeniyle buradan ithalat yapan ülkelerin Türkiye'ye yönelmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin sorulara karşılık Pekcan, AB büyükelçileri ile yaptıkları toplantılarda, ülkeler arasındaki tedarik zincirini daha da derinleştirmek ve güçlendirmek açısından görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.