Ticaret Bakanı Pekcan: Dalgalanmayı fırsat görüp stokçuluk yapanlar var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dövizdeki dalgalanmaları fırsat olarak görüp fiyat artışı ve stokçuluk yapanların olduğunu söyledi. Pekcan, gelişmeleri anlık olarak takip edip önlem alacaklarını bildirdi.

Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalar yaptı. Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

"Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz."