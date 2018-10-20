Ticaret Bakanı Pekcan: Bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik. Etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak tüm paydaşlarla beraber Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi. Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı kanunun değişikliği üzerinde çalışmaların hızlandırıldığını ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde çalışmaların güncellendiğini belirten Pekcan, şunları söyledi:

"Bir yandan da iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önlenmesi açısından denetimlerimize devam ediyoruz. Ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bu denetimleri, bu geçiş döneminde zorunlu bulduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik, firmalarla iletişime geçtik. Kendilerinden savunma istedik. Etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık."

"Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da faiz, kur ve enflasyon üçgeni çerçevesinde manipülasyonlara maruz bırakıldıklarını vurgulayarak konuşmasında şunlara değindi:

’’Son dönemde büyük bir ekonomik saldırıya uğradığımızı; faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığımızı yakından biliyorsunuz. Nasıl ki ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, ekonomimizin güçlenmesi için de var gücümüzle çalışmaktayız.

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimimiz olmak üzere, tüm kabinemiz ve ilgili kurumlarımız olarak bu süreçte yaşanan sıkıntıların üzerine büyük bir kararlılık ve soğukkanlılıkla giderek durumu kontrol altına almış ve büyük sıkıntıları geride bırakmış bulunuyoruz.

"Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir. Önümüzdeki süreçte, yine hep birlikte büyük bir gayretle çalışmaya, hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz."

"Orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikaye yazacağız"

Türkiye’nin önünü açacak hizmetlere konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Oktay, şöyle devam etti:

’’Yeni ekonomik ve ticari düzende Türkiye’nin önünü açacak kilit alanlar hiç kuşkusuz Ar-Ge, yenilik, yüksek teknoloji, katma değer, tasarım, üretim ve markalaşmadır. Bu bağlamda, yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirini ön plana çıkaran, Ar-Ge, yenilik, tasarım ve markalaşma odaklı bir yaklaşımı öne çıkarıyoruz. Ve bu yaklaşımla yeni devlet destekleri kurguluyor, mevcut desteklerde iyileştirmelere gidiyoruz.

Bunun yanı sıra, ihracatçılarımıza sağlanan hizmetlerde basitleştirmelere gidiyor, hizmetlere daha hızlı ulaşılmasına dönük çalışmalar sürdürüyoruz. Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir.’’